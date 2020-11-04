Мы неоднократно заявляли Армении, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права.

Как передает в среду Trend, об этом сказал журналистам посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

Посол сообщил, что в вопросе урегулирования данного конфликта Иран всегда выступал с одной и той же позиции.

"Этот вопрос должен быть решен в рамках принятых мировым сообществом международно-правовых принципов. Иран неоднократно заявлял Армении, что нагорно-карабахский вопрос должен быть урегулирован согласно требованиям международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Данную позицию уже озвучил религиозный лидер Ирана. Слова религиозного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи - "Все оккупированные Арменией территории Азербайджана должны быть освобождены и возвращены Азербайджану" - вновь подчеркивают позицию Ирана по этому вопросу", - сказал Мусави.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)