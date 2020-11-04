Возбуждено уголовное дело в отношении распространителей видео из зоны боевых действий - СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто распространял видео из зоны боевых действий, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В сообщении говорится, что в результате контранаступательных операций, успешно проводимых ВС Азербайджана против военных провокаций ВС Армении, продолжающихся с 27 сентября 2020 года, освобожден ряд районов и территорий стратегического назначения.

Несмотря на меры, принимаемые соответствующими государственными органами по охране государственной тайны и на соответствующие предупреждения, ряд лиц, используя технические возможности мобильных телефонов, провели запрещенную видеосъемку в зоне боевых действий, распространили сведения о стратегических и оперативных планах, дислокации и перемещениях, личном составе и военной технике, боевом обеспечении азербайджанских войск, а также различные видеоматериалы, позволяющие получить информацию об оперативной обстановке.

Указанные видеозаписи использовались армянской армией в целях получения информации о составе и позициях подразделений ВС Азербайджана, а также для осуществления разведывательно-провокационной деятельности.

По выявленным фактам в СГБ Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 284 (разглашение государственной тайны) УК Азербайджана, ведется следствие.

«Еще раз предупреждаем граждан о том, что ведение и распространение несанкционированных видеосъемок из зоны активных боевых действий влечет уголовную ответственность, призываем воздержаться от подобных действий, создающих угрозу для жизни азербайджанских военнослужащих», - говорится в сообщении СГБ Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)