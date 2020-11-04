ВС Армении выпустили фосфорную бомбу по Тертеру (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 16:30)

ТЕРТЕР /Trend/ - ВС Армении применили против мирного населения Тертерского района запрещенные международными конвенциями снаряды, начиненные белым фосфором, сказал в среду Trend сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Мадат Мамедов.

К счастью, снаряды, выпущенные по территории села Сехлебад Тертерского района, не разорвались. «На основании информации, поступившей сегодня в 12:00 на «горячую линию» 102, территория была осмотрена, был обнаружен один неразорвавшийся снаряд с белым фосфором. 122-миллиметровый снаряд содержит 3,8 кг белого фосфора. Он не разорвался из-за неисправного взрывателя. Снаряд был обезврежен на месте», - сказал Мадатов.

Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)