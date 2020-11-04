Премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной Месуда Йылмаза

БАКУ / Trend/ - Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов, прибыв в посольство Турции в нашей стране, встретился с послом Эрканом Озоралом, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Турции, видного политика и государственного деятеля Месуда Йылмаза.

Премьер-министр оставил запись в книге памяти, открытой в посольстве.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)