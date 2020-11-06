Должны быть введены санкции против Армении, армия которой наносит удары по мирным азербайджанским городам - Михаил Финкель

БАКУ /Trend/ - Все чаще звучат мнения о том, что армянский режим и Армения как страна должны ответить за свои многочисленные преступления, совершенные в ходе армяно-азербайджанской войны, сказал Trend в пятницу израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Он отметил, что мир многократно становился свидетелем вопиющих преступлений армянской стороны, когда в ходе войны в оккупированном Карабахе ВС Армении обстреливали мирные города Азербайджана: "Неоднократно они подвергали обстрелам город Гянджа и другие города и села Азербайджана, в результате чего погибли мирные жители. Все мы знаем, что никаких военных объектов на территории данных городов и сел нет. Расположение этих городов и сел зачастую очень далеко от линии фронта, и любая информация, что там находились какие-либо военные точки или военные объекты, что оттуда велся огонь азербайджанской армией - не соответствует действительности и является абсолютной, стопроцентной ложью, что подтверждается многочисленными свидетельствами журналистов разных стран и информацией со спутников".

Финкель подчеркнул, что эти действия Армении являются нарушением Женевской конвенции 1949 года, запрещающей во время боевых действий подвергать преднамеренному и целенаправленному уничтожению гражданское население: "Многочисленные убитые и раненые мирные люди с азербайджанской стороны – это следствие действий Армении".

Говоря об обстрелах вооруженными силами Армении мирных жителей Азербайджана, эксперт добавил, что должны быть наказаны как те, кто отдавал эти преступные приказы, так и те, кто их исполнял: "То есть – те, кто приказывал обстреливать и кто обстреливал. Вот этих людей, - а выяснить, кто они, легко, - безусловно, нужно преследовать по закону, и в конце концов привлечь к суду".

По его словам, в отношении Армении могут быть выдвинуты санкции со стороны тюркоязычных государств, многих мусульманских государств и других стран, дружественных Азербайджану.

Эксперт добавил, что все эти страны могли бы присоединиться к санкциям,если Армения не признает свои преступления, не покается, не выплатит компенсации всем пострадавшим и семьям погибших во время зверских террористических атак на мирные города Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)