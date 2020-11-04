Мы решительно осуждаем угрозы со стороны армянского лобби во Франции в адрес телеканала TF1 - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем угрозы и ненавистнические высказывания со стороны французского армянского лобби в адрес французского телеканала TF1.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что неразорвавшиеся фосфорные снаряды были нейтрализованы ANAMA.

«Мы решительно осуждаем угрозы и оскорбительные высказывания армянского лобби Франции в адрес телеканала TF1 и его корреспондента Лизерон Будуль за то, что она выполняет свою профессиональную работу по освещению тяжелого положения азербайджанского гражданского населения и продолжающейся войны между Арменией и Азербайджаном», - написал Гаджиев.

(Редактор: Наталья Кочнева)