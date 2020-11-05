Иран не согласен с продолжением оккупации азербайджанских земель - иранский эксперт

БАКУ /Trend/ - Последнее обращение религиозного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи о том, что оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены, еще раз продемонстрировало позицию Ирана.

Об этом в четверг сказал Trend иранский эксперт Мирза Расул Исмаилзаде.

По его словам, Иран никогда не мирился с агрессией, поэтому религиозный лидер еще раз подчеркнул неизменную позицию Ирана: «Думаю, что это обращение аятоллы Хаменеи об освобождении оккупированных Арменией территорий и возвращении их Азербайджану является месседжем как к региону, так и ко всему миру. Иранские СМИ должны поддержать эту справедливую позицию Тегерана. В Иране считают позицию религиозного лидера правильной».

Исмаилзаде добавил, что странам региона, в частности Армении, ясно, что Иран не согласен с продолжением оккупации азербайджанских земель. Иран, в первую очередь, сторонник мирного решения конфликта, однако Азербайджан вправе освободить свои территории от оккупации: «Иран считает позицию Азербайджана справедливой в этом вопросе и настаивает на восстановлении территориальной целостности Азербайджана. В то же время другой соседней стране – Армении, пора понять, что она должна положить конец оккупации, потому что после распада СССР Армения, поддержав радикальные группы и сепаратизм в регионе, оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана. Эту оккупацию осудила и ООН. Если Армения хочет мира, безопасности и устойчивого развития, то она должна положить конец оккупации».

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)