Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс.

Согласно изменениям, отныне технический отчет по результатам инженерно-поисковых работ лицо, производящее эти поисковые работы, должно представлять заказчику и соответствующему органу исполнительной власти в течение 10 дней со дня завершения работ.

Согласно закону, внесены дополнения в общие правила предоставления разрешения на строительство.

В дальнейшем обо всех недоработках необходимо будет сообщать и заявителю. Заявитель должен обеспечить дополнение сведений не позднее 10 дней со дня их получения. При этом приостанавливается срок предоставления отчета, отведенный для выдачи разрешения на строительство. После обращения заявителя о завершении дополнения документов, срок предоставления отчета возобновляется.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)