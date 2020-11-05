Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении хочет прекращения огня для получения еще большей военной помощи

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении хочет прекращения огня для получения еще большей военной помощи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE 4 ноября.

«Мы не хотим продолжать военные операции, я неоднократно говорил и сегодня могу повторить, что если премьер-министр Армении лично сам, человек, несущий ответственность за это кровопролитие, выступит с таким заявлением, то мы готовы немедленно остановиться, немедленно. Я – человек, который держит слово, и мы сделаем это. Но он этого не говорит. Он хочет выиграть время, хочет прекращения огня для получения еще большей военной помощи, хочет воспользоваться этим прекращением огня для новых атак на Азербайджан и возвращения освобожденных нами земель. Вот его намерение», - сказал глава государства.