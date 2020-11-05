Президент Ильхам Алиев: Пашинян обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время, то он будет готов к конструктивной работе

Политика 5 ноября 2020 15:12 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Пашинян обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время, то он будет готов к конструктивной работе

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время после “революции”, то он хорошо подготовится, упрочит свое положение в Армении в политическом отношении, после чего будет готов к конструктивной работе по выполнению основных принципов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE 4 ноября, отвечая на вопрос «Вы готовы в настоящее время сесть за стол переговоров с господином Пашиняном, или это совершенно бессмысленно?»

«Нет, это абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч. Он обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время после “революции”, то он хорошо подготовится, упрочит свое положение в Армении в политическом отношении, после чего будет готов к конструктивной работе по выполнению основных принципов. Это – то, что он говорил мне в первые месяцы своего руководства Арменией. Однако спустя год, стал говорить совершенно иное. Он сказал, что нет ни сантиметра земли, который можно было бы возвратить Азербайджану. Сказал, что «Карабах – это Армения». Сказал, что Азербайджан должен вести переговоры с «руководством» пресловутой структуры в Нагорном Карабахе. Таким образом он сделал все возможное для нарушения переговорного процесса. Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним. Недавно наши министры иностранных дел встретились в Женеве, и, как мне кажется, сегодня это – правильный формат для контактов», - отметил Президент Ильхам Алиев.

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