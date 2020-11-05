Турция меняет дизайн БПЛА “Bayraktar” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турция будет производить ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотные летательные аппараты с большой продолжительностью полета (БПЛА) “Bayraktar" в новом дизайне, сообщает в четверг Trend.

Передняя часть БПЛА "Bayraktar", который в последнее время привлекает к себе внимание успехами, одерживаемыми в ходе военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта, по дизайну будет выпускаться в форме акульей пасти. Автором нового дизайна является Омер Эркмендир.

Напомним, что БПЛА "Bayraktar TB2" создан Сельджуком Байрактаром. Эти аппарата стали применяться в турецкой армии с 2014 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)