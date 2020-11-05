Разрушена военная инфраструктура армян в Тонашене (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате операции, проведенной подразделениями азербайджанской армии на Тертерском направлении фронта, был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре ВС Армении.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в результате артиллерийских ударов по противнику были разрушены: штаб 7-го горнострелкового полка 10-ой горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)