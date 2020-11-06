Утвержден список госструктур, подлежащих передаче в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал Указ об обеспечении деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Согласно указу, утвержден список государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ с государственной долей, предстоящих передаче в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Установлено, что:

- предусмотренные в Уставе Азербайджанского инвестиционного холдинга (далее – АИХ) полномочия, связанные с управлением государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами с государственной долей (далее – государственные предприятия), переходят к АИХ со дня передачи данных государственных предприятий в управление, за исключением случаев, установленных Президентом Азербайджана;

- расходы на организацию и обеспечение деятельности АИХ финансируются из следующих источников:

- первые три года за счет государственного бюджета (с учетом средств, выделенных уставному фонду АИХ);

- за счет выплаты АИХ 20 процентов ежегодной чистой прибыли государственных предприятий, переданных в его управление;

- из других не запрещенных законом источников;

Кабинету министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении нормативных актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим Указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджана в соответствии с настоящим Указом и проинформировать об этом Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствии с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в соответствии с настоящим Указом; предусмотреть в проектах государственного бюджета на очередные годы средства, необходимые для организации и обеспечения деятельности АИХ; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа; до передачи в управление государственных предприятий, указанных в списке, утвержденном настоящим Указом, в двухмесячный срок представить предложения, связанные с применением прогрессивных принципов корпоративного управления и усовершенствованием управления.

Министерству юстиции Азербайджана поручено обеспечить привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и проинформировать об этом Кабинет министров Азербайджана.