Армения пытается скрыть свои преступления, дискредитируя Азербайджан - МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В целях искажения ситуации вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта государственная пропаганда Армении в традиционной форме активно занимается подготовкой и распространением ложных новостей. Основная цель этой клеветнической кампании - обмануть международное сообщество и нанести ущерб справедливой позиции Азербайджана, основанной на нормах и принципах международного права, соответствующих многочисленных резолюциях, принятых международными организациями, в том числе Советом Безопасности ООН.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Подчеркивается, что на протяжении почти 30 лет вооруженные силы Армении осуществляют вооруженную агрессию против Азербайджана, грубо нарушая международное право, в том числе международное гуманитарное право. Оккупация 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана сопровождалась этнической чисткой, около миллиона азербайджанцев было изгнано со своей родины, а также незаконным присвоением частной и государственной собственности на оккупированных территориях, уничтожением исторического и культурного наследия Азербайджана, неправомерной эксплуатацией и разграблением природных ресурсов и экономического потенциала, незаконным поселением этнических армян на этих территориях и самочинным изменением инфраструктуры.

"Армения, которая почти 30 лет злоупотребляет процессом политического урегулирования, а также приверженностью Азербайджана этому процессу, предпринимает, в целях аннексии этих земель, последовательные шаги по усилению последствий оккупации азербайджанских территорий.

Страна-агрессор, выступающая против политического решения, которое отвергает статус-кво, созданный незаконным применением силы, прибегая к провокационным заявлениям и действиям, подрывающими этот процесс, 27 сентября 2020 года начала широкомасштабную агрессию против Азербайджана, обстреляв густонаселенные пункты и военные позиции Азербайджана по всей протяженности фронта. Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены провести контрнаступательную операцию.

В данном контексте заявляем:

вооруженные силы Азербайджана в целях защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также обеспечения защиты и безопасности его граждан, осуществляют свою деятельность в рамках самообороны и на суверенной территории Азербайджана;

контрнаступательная операция вооруженных сил Азербайджана осуществляется исключительно в рамках международного гуманитарного права, а также в рамках тесного сотрудничества с Международным комитетом красного креста, строго соблюдаются все обязательства по международному гуманитарному праву;

вооруженные силы Азербайджана не борются с мирным населением, в том числе с гражданами Азербайджана армянского происхождения, и не нацелены на гражданское население и гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях;

вооруженные силы Азербайджана не могут использовать запрещенное оружие и боеприпасы ввиду их отсутствия", - говорится в заявлении.

(Редактор: Наталья Кочнева)