Армения пытается скрыть свои преступления, дискредитируя Азербайджан - МИД (версия 3)

Политика 5 ноября 2020 19:56 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:31)

БАКУ /Trend/ - В целях искажения ситуации вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта государственная пропаганда Армении в традиционной форме активно занимается подготовкой и распространением ложных новостей. Основная цель этой клеветнической кампании - обмануть международное сообщество и нанести ущерб справедливой позиции Азербайджана, основанной на нормах и принципах международного права, соответствующих многочисленных резолюциях, принятых международными организациями, в том числе Советом Безопасности ООН.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Подчеркивается, что на протяжении почти 30 лет вооруженные силы Армении осуществляют вооруженную агрессию против Азербайджана, грубо нарушая международное право, в том числе международное гуманитарное право. Оккупация 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана сопровождалась этнической чисткой, около миллиона азербайджанцев было изгнано со своей родины, а также незаконным присвоением частной и государственной собственности на оккупированных территориях, уничтожением исторического и культурного наследия Азербайджана, неправомерной эксплуатацией и разграблением природных ресурсов и экономического потенциала, незаконным поселением этнических армян на этих территориях и самочинным изменением инфраструктуры.

"Армения, которая почти 30 лет злоупотребляет процессом политического урегулирования, а также приверженностью Азербайджана этому процессу, предпринимает, в целях аннексии этих земель, последовательные шаги по усилению последствий оккупации азербайджанских территорий.

Страна-агрессор, выступающая против политического решения, которое отвергает статус-кво, созданный незаконным применением силы, прибегая к провокационным заявлениям и действиям, подрывающими этот процесс, 27 сентября 2020 года начала широкомасштабную агрессию против Азербайджана, обстреляв густонаселенные пункты и военные позиции Азербайджана по всей протяженности фронта. Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены провести контрнаступательную операцию.

В данном контексте заявляем:

вооруженные силы Азербайджана в целях защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также обеспечения защиты и безопасности его граждан, осуществляют свою деятельность в рамках самообороны и на суверенной территории Азербайджана;

контрнаступательная операция вооруженных сил Азербайджана осуществляется исключительно в рамках международного гуманитарного права, а также в рамках тесного сотрудничества с Международным комитетом красного креста, строго соблюдаются все обязательства по международному гуманитарному праву;

вооруженные силы Азербайджана не борются с мирным населением, в том числе с гражданами Азербайджана армянского происхождения, и не нацелены на гражданское население и гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях;

вооруженные силы Азербайджана не могут использовать запрещенное оружие и боеприпасы ввиду их отсутствия", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Армения отказывается покинуть оккупированные территории Азербайджана, нарушая требования международного сообщества, в первую очередь, четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года (822, 853, 874 и 884). Чтобы отомстить за тяжелое поражение, нанесенное вооруженными силами Азербайджана на поле боя, Армения, взяв на прицел крупные населенные пункты Азербайджана, в том числе находящиеся далеко от линии фронта Гянджу, Барду и Тертер, используя тяжелую артиллерию и ракетные системы, включая баллистические ракеты и кассетные боеприпасы, прибегла к безжалостной тактике террора. В результате были убиты 92 мирных жителя, в том числе 10 детей и 27 женщин, а 404 мирных жителя, включая детей, женщин и стариков, получили серьезные ранения. Была серьезно повреждена гражданская инфраструктура, включая медицинские и образовательные учреждения, а также важная общественная инфраструктура и частная собственность. Террористические атаки Армении на гражданских лиц не смог остановить, трижды объявленный, гуманитарный режим прекращения огня.

"Факты этих жестоких нападений Армении на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, которые приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности, представлены представителям аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, таким международным структурами и организациям, как Международный комитет красного креста, Human Rights Watch, Аmnesty International, а также всему мировому сообществу, включая представителей международных СМИ.

Напоминаем, что, судя по открытым заявлениям высокопоставленных официальных лиц Армении, с начала боевых действий большинство армян, проживающих на оккупированных территориях Азербайджана, покинули эти территории и перебрались в Армению. Азербайджанская сторона неоднократно призывала оставшихся в этом районе держаться подальше от военных объектов и воздерживаться от участия в военных действиях, так как это может нанести ущерб их гражданскому статусу и превратить их в комбатантов. Помимо этого следует отметить, что факт использования Арменией в военных операциях против вооруженных сил Азербайджана наемников и иностранных боевиков-террористов широко задокументирован, в том числе международными медиа источниками.

Чтобы отвлечь внимание международного сообщества от вышеупомянутых незаконных действий, порождающих военные преступления и преступления против человечности, Армения бессовестно обвиняет Азербайджан в этих преступлениях и в этих целях проводит массовую кампанию фейковых новостей. Профессиональный анализ видео- и фотоматериалов, представленных Арменией в обоснование своих претензий, доказывает, что все это не что иное, как преднамеренные фальсификации.

Азербайджанская сторона в очередной раз категорически отвергает эти безосновательные обвинения Армении, и обращаясь к международному сообществу, призывает его быть внимательным в связи с попытками Армении скрыть свои преступления с помощью клеветнической кампании против Азербайджана.

Позиция Азербайджана по армяно-азербайджанскому конфликту всегда была последовательной и основывалась на международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Азербайджан всегда заявлял, что готов к переговорам в формате Минской группы ОБСЕ для их осуществления", - подчеркивается в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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