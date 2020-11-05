Религиозные лидеры Азербайджана ответили на обвинения в "религиозном конфликте" в Карабахе - статья в Newsweek

БАКУ /Trend/ - Главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Отец Александр и председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде ответили тем, кто представляет как религиозную войну боевые действия, начавшиеся в рамках нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Trend, в американском еженедельном издании "Newsweek" опубликована статья "Объединиться во имя будущего Карабаха", авторами которой являются все три религиозных деятеля.

В статье говорится: "Мы, религиозные лидеры еврейской, христианско-православной и мусульманской общин Азербайджана, решили высказаться, когда услышали о распространенной в мировой прессе информации о том, что наша страна присоединилась к "священной войне", в которой "христиане находятся под угрозой".

Отмечается, что как бы не старались другие придать религиозный оттенок обострившемуся противостоянию между Арменией и Азербайджаном, этот конфликт не имеет никакой религиозной сущности, и Азербайджан не играет роли "мусульманской страны-оккупанта": "Мы - многонациональная страна, в которой есть традиции евреев-ашкенази, христиане с католическими, православными и армянскими традициями. Даже нет единой ветви в Исламе, среди наших граждан есть и сунниты, и шииты.

Безусловно, Армения - христианская страна. В ходе конфликта, приведшего к оккупации территорий Азербайджана Арменией в 1988-94 годах, более 300 000 азербайджанцев, большинство которых мусульмане, стали беженцами из Армении.

В этой войне были оккупированы Нагорный Карабах и окружающие его районы, являющиеся признанной на международном уровне территорией нашей страны, 700 000 азербайджанцев были изгнаны из этих земель.

Азербайджан не играет роли оккупанта. Путь урегулирования конфликта, который предлагает Азербайджан, заключается не в изгнании тех, кто живет в Нагорном Карабахе, а в возвращении туда тех, кто в свое время был изгнан из этих земель".

В статье говорится, что на прошлой неделе один из четырех патриархов армянской Апостольской церкви Старший епископ Сахаг подтвердил, что трагические события на Кавказе не являются межрелигиозным противостоянием.

"Опасно превращать религию в инструмент политики и пытаться натравить друг на друга религии.

Просим политиков прекратить подобные действия и пересмотреть их. Они не ведают, что творят. Есть богатые и бедные страны, в которых проживают представители христианской, мусульманской и многих других религий. Но не следует забывать о том, что все мы равны перед Всевышним", - говорится в статье.