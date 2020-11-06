Парламент Азербайджана сегодня обсудит ряд законопроектов

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента), сообщает в пятницу Trend.

В повестке дня законопроекты о поправках в законы "Об образовании" (третье чтение),"О профессиональном образовании" (третье чтение), в Лесной кодекс, Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Семейный кодекс, в законы "О земельных реформах", О земельном рынке", "Об управлении муниципальными землями", "О государственной пошлине", "О государственном реестре недвижимости", "О приобретении земель для государственных нужд", "О статусе военнослужащих", "Об охране здоровья населения", "О дорожном движении", "О социальной защите детей, лишенных родителей и родительской опеки", "Об автомобильных дорогах", "О частной медицинской деятельности", "О психиатрической помощи", "Об онкологической помощи", "Об ограничении использования табачных изделий", "О медицинском страховании" (все во втором чтении) и "О государственной службе" (в первом чтении).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)