Решение о проведении спецсессии ООН - очередная блестящая победа внешней политики Президента Азербайджана – МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, принятая в связи со специальной сессией Генассамблеи, связанной с пандемией коронавируса (COVID-19), очередная блестящая победа гуманной и дальновидной внешней политики, осуществляемой Президентом Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Как известно, 4 мая 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, во время онлайн-саммита контактной группы по борьбе с пандемией COVID-19 стран-членов Движения неприсоединения (ДН) выступил с инициативой созвать 31-ю специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную борьбе с COVID-19, данная инициатива была поддержана большинством стран-членов ООН:

«Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная пандемии COVID -19, была созвана 10 июля 2020 года, были приняты соответствующие решения о руководящих структурах специальной сессии. Для проведения сложной работы по принятию резолюции, которая должна была определить модальность специальной сессии, председателем Генеральной Ассамблеи в качестве посредников были назначены постоянные представители Азербайджана и Канады при ООН, в течение трех месяцев осуществлялись интенсивные и всесторонние переговоры с участием 193 государств - членов ООН.

5 ноября 2020 года Генеральная Ассамблея ООН на своем пленарном заседании приняла резолюцию «Специальная сессия Генеральной Ассамблеи в ответ на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19)».

В соответствии с резолюцией, на основе инициативы, выдвинутой Президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения, было принято решение о проведении 3-4 декабря текущего года специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с COVID -19.

В рамках открытия этого важного мероприятия, которое будет состоять из открытия, общих дебатов, специальной совместной презентации агентств ООН и заключительных сегментов, планируется выступление президента генассамблеи ООН, генсека ООН, президента Экономического и социального совета, а также выступление от имени Движения неприсоединения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, как его председателя.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)