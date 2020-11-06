Решение о проведении спецсессии ООН - очередная блестящая победа внешней политики Президента Азербайджана – МИД (версия 2)

Политика 6 ноября 2020 10:22 (UTC+04:00)

(первая версия 9:48)

БАКУ /Trend/ - Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, принятая в связи со специальной сессией Генассамблеи, связанной с пандемией коронавируса (COVID-19), очередная блестящая победа гуманной и дальновидной внешней политики, осуществляемой Президентом Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Как известно, 4 мая 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, во время онлайн-саммита контактной группы по борьбе с пандемией COVID-19 стран-членов Движения неприсоединения (ДН) выступил с инициативой созвать 31-ю специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную борьбе с COVID-19, данная инициатива была поддержана большинством стран-членов ООН:

«Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная пандемии COVID -19, была созвана 10 июля 2020 года, были приняты соответствующие решения о руководящих структурах специальной сессии. Для проведения сложной работы по принятию резолюции, которая должна была определить модальность специальной сессии, председателем Генеральной Ассамблеи в качестве посредников были назначены постоянные представители Азербайджана и Канады при ООН, в течение трех месяцев осуществлялись интенсивные и всесторонние переговоры с участием 193 государств - членов ООН.

5 ноября 2020 года Генеральная Ассамблея ООН на своем пленарном заседании приняла резолюцию «Специальная сессия Генеральной Ассамблеи в ответ на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19)».

В соответствии с резолюцией, на основе инициативы, выдвинутой Президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения, было принято решение о проведении 3-4 декабря текущего года специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с COVID -19.

В рамках открытия этого важного мероприятия, которое будет состоять из открытия, общих дебатов, специальной совместной презентации агентств ООН и заключительных сегментов, планируется выступление президента генассамблеи ООН, генсека ООН, президента Экономического и социального совета, а также выступление от имени Движения неприсоединения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, как его председателя.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Разрыв между Байденом и Трампом в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне сокращается
Разрыв между Байденом и Трампом в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне сокращается
США намерены продать Канаде ракеты-перехватчики SM-2 и пусковые установки для них
США намерены продать Канаде ракеты-перехватчики SM-2 и пусковые установки для них
Дополнительные результаты по голосованию в Неваде объявят в пятницу
Дополнительные результаты по голосованию в Неваде объявят в пятницу
Loading Bars
Лента новостей
В результате интенсивного обстрела армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана пришли в непригодность более 3000 частных домов Нагорно-карабахский конфликт 11:15
Самрук-Қазына продала 30% доли Актюбинского рельсобалочного завода в Казахстане Бизнес 11:12
Посольство Азербайджана в США обратилось к соотечественникам в связи с угрозами армянских радикалов Политика 11:10
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе и азербайджанская община осудили нападение армян на турецкий ресторан (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:02
Соблюдение правил карантина важно и для здоровья военнослужащих на линии фронта – Язгюль Абдиева Общество 10:54
Увеличились экспортные операции из Азербайджана в Иран Бизнес 10:49
Минфин Грузии: Проект госбюджета на 2021 будет рассмотрен в парламенте в декабре Грузия 10:44
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $41 за баррель Финансы 10:44
Sony Middle East And Africa FZE поставит в Туркменистан новое телевизионное и радиооборудование Бизнес 10:28
Разрыв между Байденом и Трампом в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне сокращается США 10:16
Парламент Азербайджана сегодня обсудит ряд законопроектов Политика 10:09
Туркменистан рассматривает возможность закупки новой сельхозтехники компании Case New Holland Бизнес 10:08
Экспорт ковров из Турции в январе-октябре 2020 года превысил $2 млрд Турция 10:02
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с поджогом лесов в Шуше Общество 09:57
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:54
Решение о проведении спецсессии ООН - очередная блестящая победа внешней политики Президента Азербайджана - МИД Политика 09:48
С начала года из Казахстана через порты Турции было перевалено свыше 30 тыс. тонн грузов Турция 09:44
Турция незначительно сократила экспорт готовой одежды Турция 09:42
В Азербайджане осуществляется вакцинация против гриппа (ФОТО) Общество 09:33
Утвержден список госструктур, подлежащих передаче в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга Политика 09:19
Армения вновь нарушила режим прекращения огня на госгранице с Азербайджаном - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 09:15
Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте Нагорно-карабахский конфликт 09:11
ВС Армении обстреливают Тертерский район Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 09:11
Трюдо и Макрон обсудили нагорно-карабахский конфликт Нагорно-карабахский конфликт 08:37
США намерены продать Канаде ракеты-перехватчики SM-2 и пусковые установки для них США 08:18
ОСАГО играет важную роль в фундаментальном развитии страхового рынка Азербайджана - АСА Финансы 07:57
Дополнительные результаты по голосованию в Неваде объявят в пятницу США 07:54
591 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки Казахстан 07:30
Гахария: госпитализацию инфицированных коронавирусом надо снизить до 15% Грузия 07:15
Президент Ирана дал старт масштабному проекту опреснения воды из Персидского залива Экономика 07:00
Байден считает, что никто не может отнять у американцев демократию США 06:16
Власти США одобрили продажу беспилотников ОАЭ на $2,9 млрд США 05:44
В Гватемале более 50 человек стали жертвами шторма "Эта" Другие страны 05:02
В Казахстане значительно повысят уровень автоматизации госуслуг ИКТ 05:00
SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения В мире 04:38
В WhatsApp появятся исчезающие сообщения ИКТ 04:15
Джонсон считает, что четырех недель карантина хватит, чтобы сбить волну коронавируса Европа 03:51
В Гватемале оползень накрыл 15 жилых домов Другие страны 03:17
Почти 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве Россия 02:54
Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве Другие страны 02:36
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 332 тысячи Турция 02:15
NBC: глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке США 01:51
В Словении прошли столкновения противников карантинных мер с полицией Европа 01:33
Глава МИД Великобритании ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 Европа 01:13
Глава ФРС заявил, что темпы восстановления экономики США в последние месяцы замедлились США 01:01
В Фергане запущено производство дизельного топлива Евро-4 и -5 Узбекистан 00:42
В Турции арестовали причастных к строительству разрушенных в Измире домов Турция 00:27
Армянские радикалы угрожают убийством Игорю Коротченко и Максиму Шевченко Политика 00:05
С начала года Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном Турция 00:01
В Неваде заявили, что обработка бюллетеней в штате продлится до 12 ноября США 5 ноября 23:54
ООН провозгласила 8 и 9 мая Всемирными днями памяти жертв Второй мировой войны В мире 5 ноября 23:22
Обнародована дата специальной сессии Генассамблеи ООН по COVID-19 Политика 5 ноября 23:18
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Экономика 5 ноября 23:06
Трамп считает, что демократы "украдут выборы" с помощью позднего голосования США 5 ноября 22:40
Армения угрожает Израилю? (ФОТО) Армения 5 ноября 22:22
В Грузии допустили остановку транспорта и закрытие рынков из-за коронавируса Грузия 5 ноября 22:00
Религиозные лидеры Азербайджана ответили на обвинения в "религиозном конфликте" в Карабахе - статья в Newsweek Политика 5 ноября 21:50
Итальянский журналист подвергается оскорбительным нападкам армянского лобби - Хикмет Гаджиев Политика 5 ноября 21:34
Подразделения Азербайджанской Армии нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 5 ноября 21:09
Цена биткоина превысила отметку в $15 тыс. впервые с января 2018 года Финансы 5 ноября 20:47
В предвыборном штабе уверены, что Байден победит в штате Невада США 5 ноября 20:38
В ВОЗ считают, что закрывать школы из-за COVID-19 можно только в исключительных случаях В мире 5 ноября 20:07
Художественно-документальный фильм "Наследие" представит Азербайджан в Канаде (ФОТО/ВИДЕО) Общество 5 ноября 20:04
Беспомощная перед лицом успешного контрнаступления азербайджанской армии Армения распространяет фейковые новости - минобороны Политика 5 ноября 19:37
В Азербайджане продлены сроки выплаты срочной надбавки медработникам, борющимся с коронавирусом Общество 5 ноября 19:31
Вблизи Агдере заманена в засаду и уничтожена военная колонна ВС Армении Политика 5 ноября 19:21
Делегация, совершившая поездку в Гянджу, сделала заявление для печати Нагорно-карабахский конфликт 5 ноября 19:05
Ассоциация страховщиков Азербайджана заявила о факторах влияния на ОСАГО Финансы 5 ноября 18:54
Минфин Азербайджана разместит государственные среднесрочные облигации Финансы 5 ноября 18:43
"Битва" Анара Аббасова поборется за награду "Героя" Культура 5 ноября 18:33
В Азербайджане осуществляется разработка стратегии развития шелководства Бизнес 5 ноября 18:31
Долевое участие Португалии в общем импорте Азербайджана выросло Бизнес 5 ноября 18:11
Разрушена военная инфраструктура армян в Тонашене (ВИДЕО) Политика 5 ноября 18:08
В "Виртуальной школе" в Азербайджане также могут зарегистрироваться учащиеся групп дошкольной подготовки Общество 5 ноября 18:04
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии о влиянии COVID-19 на энергетический сектор Грузии Энергетика 5 ноября 17:59
Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО) Политика 5 ноября 17:54
В Азербайджане прошел вебинар, посвященный влиянию COVID-19 на сельское хозяйство Экономика 5 ноября 17:47
Баку нарастил объем производства машин и оборудования Бизнес 5 ноября 17:47
В Азербайджане изменился порядок использования штрафов в сфере здравоохранения Общество 5 ноября 17:38
Освобожденные села Физули и Ходжавенда (ВИДЕО) Политика 5 ноября 17:34
«Туркменгаз» объявляет тендер на разработку проекта Тендеры 5 ноября 17:33
Армения пытается скрыть свои преступления, дискредитируя Азербайджан - МИД Политика 5 ноября 17:31
Мы на этапе роста числа заражений COVİD-19, о котором предупреждали - TƏBİB Общество 5 ноября 17:25
Азербайджанский дуэт - Азер Рзазаде и Динара Алиева - покорили Большой театр (ВИДЕО, ФОТО) Культура 5 ноября 17:25
В Баку арендатор и предприниматель наказаны за покраску исторического здания - ИВ Общество 5 ноября 17:13
В столице Азербайджана существенно возрастет производство алюминиевых профилей Бизнес 5 ноября 17:06
В Азербайджане завершились собеседования в рамках конкурса по приему учителей на работу в колледжи Общество 5 ноября 16:59
Ювелирное украшение из Шушинского филиала музея ковра (ФОТО) Стиль 5 ноября 16:50
В ближайшее время в Ереване может произойти вооруженный мятеж - депутат Политика 5 ноября 16:49
«Демирёллары» Туркменистана объявляет тендер на закупку серверного оборудования Тендеры 5 ноября 16:49
В Баку фармпроизводство возросло впятеро Бизнес 5 ноября 16:45
В Фергане запущено производство дизельного топлива Евро-4 и Евро-5 Узбекистан 5 ноября 16:39
Фактор иностранного присутствия наносит ущерб развитию аудиторского сервиса в Азербайджане - ABAK-Az Crowe Ltd Финансы 5 ноября 16:37
Горские евреи всегда с народом Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 5 ноября 16:37
Дорогу из Ханкенди перекрыла именно Армения - Хикмет Гаджиев Политика 5 ноября 16:34
Гамида Омарова о возвращении в освобожденные города и села Азербайджана: Мы воины тыла Интервью 5 ноября 16:29
Афганистан в октябре оставался активным участником биржи Туркменистана Бизнес 5 ноября 16:23
Иран не согласен с продолжением оккупации азербайджанских земель - иранский эксперт Политика 5 ноября 16:09
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника захвачена ВС Азербайджана (ВИДЕО) Политика 5 ноября 16:00
Турция меняет дизайн БПЛА “Bayraktar” (ФОТО) Политика 5 ноября 15:52
Все новости