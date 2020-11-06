Посольство Азербайджана в США обратилось к соотечественникам в связи с угрозами армянских радикалов

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в США обратилось к соотечественникам, проживающим в США, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство.

«Учитывая провокационную деятельность армянских радикалов в последние дни, а также соответствующую информацию и сигналы, поступающие о возможных угрозах, еще раз призываем вас к осторожности. В случае угроз рекомендуем обращаться в местные правоохранительные органы, либо связаться с посольством по номеру +1 202-560-3583», - говорится в обращении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)