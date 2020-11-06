Посольство Азербайджана в США обратилось к соотечественникам в связи с угрозами армянских радикалов
БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в США обратилось к соотечественникам, проживающим в США, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство.
«Учитывая провокационную деятельность армянских радикалов в последние дни, а также соответствующую информацию и сигналы, поступающие о возможных угрозах, еще раз призываем вас к осторожности. В случае угроз рекомендуем обращаться в местные правоохранительные органы, либо связаться с посольством по номеру +1 202-560-3583», - говорится в обращении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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