Оккупанты уничтожили ценные образцы архитектуры, созданные нашими предками - Международный фонд тюркской культуры и наследия

БАКУ /Trend/ - Международный фонд тюркской культуры и наследия выступил с заявлением по поводу состояния культурного и природного наследия на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении Фонд выразил серьезную обеспокоенность относительно состояния исторических памятников на территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов, которые принадлежат не только Азербайджану, но и Тюркскому миру в целом. Подчеркивается, что оккупанты уничтожили ценные образцы архитектуры, созданные нашими предками, таким образом нанесен колоссальный ущерб культурной истории в мировых масштабах.

"Целенаправленное разрушение и разграбление материальных и моральных ценностей, присвоение, фальсификация истории - яркое свидетельство агрессорской политики. Искусственная "арменизация" древних албанских христианских церквей и оскорбление древних мусульманских религиозных памятников, выжигание лесов, являющихся источником богатой фауны и флоры, грубейшее нарушение экологического баланса являются результатом армянской оккупации.

Эти памятники, которые прошли испытания тысячелетий и были свидетелями многих войн и природных явлений, сохранились как ценные образцы общечеловеческого культурного наследия. Однако агрессия Армении в ХХ-ХХI в.в. сравняла с землей памятники, которые стояли тысячелетия, подвергла разрушениям караван-сараи, территории, через которые проходил Великий шелковый путь, старинные мечети, медресе и мосты с уникальной архитектурой.

Такое жестокое обращение с многовековыми произведениями искусства на оккупированных территориях полностью противоречит международному праву и международным конвенциям. Согласно этим документам, страна-оккупант несет прямую ответственность за акты вандализма, совершенные на территории Азербайджана.

Международный фонд тюркской культуры и наследия решительно осуждает преступные действия, направленные на уничтожение исторических памятников общечеловеческой значимости, и призывает международное сообщество не оставаться к этому равнодушным, поднять голос в знак протеста.

Уничтожение исторического наследия лишает человечество драгоценных сокровищ, существовавших веками. Мы призываем все международные организации объединить свои усилия для привлечения армянской стороны к ответственности в рамках международного права и принять срочные меры.

Международный фонд тюркской культуры и наследия готов к любому сотрудничеству в данном направлении", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)