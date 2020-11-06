Армяне превратили мечеть в Губадлы в свинарник - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Мечеть XVIII века в освобожденном от оккупации селе Мемер Губадлинского района превращена в свинарник.
Об этом в своем Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.
"Мечеть полностью разрушена. Наряду с вандализмом, во время оккупации религиозно-культурный памятник XVIII века был осквернен Арменией и превращен в свинарник. Мы призываем ЮНЕСКО, ИСЕСКО, Организацию исламского сотрудничества (ОИС) предпринять шаги и осудить подобные варварские действия",- написал помощник Президента.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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