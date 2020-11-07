Минкультуры Азербайджана выступило с заявлением по поводу осквернения армянами мечети в Губадлы

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана выступило с заявлением по поводу осквернения армянами мечети в Губадлинском районе.

Как передает в пятницу Trend, в заявлении подчеркивается, что историческая территория Азербайджана, оккупированная вооруженными силами Армении около 30 лет - Нагорно-Карабахский регион и прилегающие территории, в эти дни пядь за пядью очищаются от захватчиков. Под руководством Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Президента Ильхама Алиева наши героические военнослужащие освободили города Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы, а также более 200 поселков и сел.

"В результате агрессивной политики Армении во время длительной оккупации недвижимые исторические и культурные памятники азербайджанского народа были разрушены, присвоены, используясь не по историко-культурному назначению, подверглись вандализму. Более всего подверглись разрушениям от действий армянских вооруженных сил образцы недвижимого культурного наследия, исламские религиозные памятники - мечети, гробницы и другие места поклонений. Содержав домашних животных в мечетях, армяне проявили всю свою ненависть к азербайджанцам. Такое варварское обращение с культурным наследием на оккупированных территориях, включая уникальные памятники особой важности, следует рассматривать как угрозу всемирному наследию.

Многие памятники, расположенные на освобожденных от оккупации территориях, в том числе мечеть XVIII века в освобожденном от оккупации селе Мемер Губадлинского района, находятся в плачевном состоянии. Армяне также использовали этот религиозный и культурный памятник как свинарник, также как мечеть в Зангиланском районе. Это отражает отношение Армении к другим религиям и показывает ее истинное лицо. Поскольку данный факт вандализма является варварским отношением к мировому культурному наследию в целом, он должен быть подвергнут резкой критике со стороны международных организаций, прогрессивного мирового сообщества и получить правовую оценку.

Мы призываем цивилизованные государства и народы мира осудить такие чудовищные действия Армении против общечеловеческих ценностей.

В частности, доводим до сведения, что в соответствии с Конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятой в Гааге в 1954 году, страна-оккупант не должна допускать разрушения, разграбления и незаконного присвоения культурных ценностей и должна воздерживаться от враждебных действий против этих ценностей", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)