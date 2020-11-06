Армения хочет расширить границы конфликта - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Армения хочет расширить границы нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом телеканалу TRT сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он отметил, что ракетный обстрел Арменией населенных пунктов Азербайджана имеет единственную причину - Армения хочет, чтобы азербайджанская сторона ответила ей тем же, и в результате этого границы конфликта были бы расширены.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)