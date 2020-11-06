Премьер-министр Али Асадов на заседании стран-членов СНГ поставил представителя Армении в затруднительное положение

БАКУ /Trend/ - По инициативе Узбекистана шестого ноября в формате видеоконференции состоялось заседание Совета глав правительств стран-членов СНГ. Во встрече принял участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Как сообщает в пятницу Trend, главы правительств СНГ обсудили актуальные вопросы сотрудничества стран-участниц в различных сферах, в частности в экономической и гуманитарной сферах.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выступил на встрече и поставил представителя Армении в затруднительное положение.

С полным текстом выступления можно ознакомиться по ссылке.

(Редактор: Наталья Кочнева)