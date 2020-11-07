Некоторые госпредприятия передаются в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу на первоначальном этапе - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Обнародованы имена государственных учреждений, переданных на первоначальном этапе в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О передаче Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, Закрытого акционерного общества “AzerGold”, Закрытого акционерного общества “Азербайджанское каспийское морское пароходство” и Закрытого акционерного общества “Бакинский международный морской торговый порт”, находящегося в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга".

Согласно распоряжению, на первоначальном этапе в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга передаются следующие государственные предприятия, указанные в списке, утвержденном частью 1 Указа Президента Азербайджанской Республики от 5 ноября 2020 года номер 1174:

- Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики;

- Закрытое акционерное общество “AzerGold”;

- Закрытое акционерное общество “Азербайджанское каспийское морское пароходство”;

- Закрытое акционерное общество “Бакинский международный морской торговый порт”, находящееся в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. Министерству экономики и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.

(Редактор: Наталья Кочнева)