Некоторые госпредприятия передаются в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу на первоначальном этапе - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Обнародованы имена государственных учреждений, переданных на первоначальном этапе в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О передаче Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, Закрытого акционерного общества “AzerGold”, Закрытого акционерного общества “Азербайджанское каспийское морское пароходство” и Закрытого акционерного общества “Бакинский международный морской торговый порт”, находящегося в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга".
Согласно распоряжению, на первоначальном этапе в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга передаются следующие государственные предприятия, указанные в списке, утвержденном частью 1 Указа Президента Азербайджанской Республики от 5 ноября 2020 года номер 1174:
- Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики;
- Закрытое акционерное общество “AzerGold”;
- Закрытое акционерное общество “Азербайджанское каспийское морское пароходство”;
- Закрытое акционерное общество “Бакинский международный морской торговый порт”, находящееся в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. Министерству экономики и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.
(Редактор: Наталья Кочнева)