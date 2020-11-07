Создана Государственная комиссия в целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного Арменией Азербайджану

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана, создана Государственная комиссия.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению, в целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, создана Государственная комиссия. В состав Государственной комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены Госкомиссии.

Государственной комиссии поручено в двухмесячный срок обеспечить оценку ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики. Кроме этого, на основании результатов оценки, предусмотренной в пункте 2.1 настоящего Распоряжения, Государственная комиссия представит Президенту Азербайджанской Республики предложение о финансовых средствах, требуемых для ликвидации причиненного ущерба, полного восстановления пострадавших объектов и осуществления ремонтно-строительных работ. Государственной комиссии также поручено совместно с соответствующими государственными органами (структурами) обеспечить создание единой базы данных относительно расходов, понесенных в связи с ущербом, предусмотренным в пункте 2.1, и его ликвидацией, в том числе полным восстановлением пострадавших объектов и проведением ремонтно-строительных работ, а также постоянное обновление данных, обеспечить регулярное информирование общественности о проделанной работе.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено принять меры для доведения до международной общественности, в том числе международных организаций, сведений, предусмотренных в пункте 2.3 настоящего Распоряжения, Кабинету Министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

(Редактор: Наталья Кочнева)