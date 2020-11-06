Кладбище в Физулинском районе сравняли с землей - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Кладбище в оккупированном Физулинском районе Азербайджана сравняли с землей. Оно подверглось актам вандализма и варварства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Еще больше фактов о деяниях Армении и военные преступления будут выявлены в ходе осмотра оккупированных территория. Армения попыталась стереть все следы Азербайджана", - написал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)