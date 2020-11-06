"Убитый" армянами азербайджанец разоблачил их в Facebook

БАКУ /Trend/ - Разоблачен очередной дешевый фейк армянских журналистов, у которых явно закончилась фантазия. Причем разоблачил их "убитый" азербайджанец.

Как передает Trend, армянское СМИ опубликовало дезинформацию о том, что ВС Армении ликвидировали - внимание - пакистанского наемника Адалата Джеферсона. К "новости" прилагалась фотография "убитого".

Азербайджанец, которого на самом деле зовут Адалят Джафаров, заметив этот фейк через несколько дней, поделился постом, сообщив друзьям, что "отправился на тот свет".