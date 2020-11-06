На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили развитие ситуации вокруг конфликта в Нагорном Карабахе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили о развитии ситуации вокруг конфликта в Нагорном Карабахе.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, директор Института политических исследований Сергей Марков, Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор Намик Алиев и депутат Милли Меджлиса Зияд Самедзаде.