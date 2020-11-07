При поддержке Фонда Гейдара Алиева подготовлена музыкальная композиция «Шуша в сердце моем» (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Один из красивейших уголков Азербайджана и бьющееся сердце Карабаха - Шуша, источник гордости каждого из нас. Шуша, величественно красуясь заснеженными горами, сохранившими в себе голос Хана Шушинского горами, особо значима для каждого азербайджанца. Один из ценных культурных центров Южного Кавказа – Шуша, отличающаяся особым национальным стилем зодчества, являющаяся ценным памятником средневекового градостроительного искусства, известна историческими личностями, которые она подарила миру в области культуры, литературы и искусства. Удивительно красивый уголок Карабаха - Шуша, которая считается колыбелью азербайджанского мугама, навеки останется храмом азербайджанской культуры, сообщает в субботу Trend.
Шушу называют «Консерваторией Востока» и «Музыкальной колыбелью Азербайджана». Этот город – родина ряда выдающихся поэтов, певцов, музыкантов и великих композиторов. В этом городе жили и творили Хуршудбану Натаван, Джаббар Гарягдыоглу, Бюльбюль, Хан Шушинский, Узеир Гаджибейли и другие прославленные представители искусства.
О бьющемся сердце Азербайджана, жемчужине Карабаха – Шуше, подготовлена музыкальная композиция.
Проект реализован при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Музыку к песне «Шуша – душа моя», слова которой принадлежат живущей в Чехии известной азербайджанской поэтессе Лейле Бегим, написал, проживающий в Германии соотечественник, известный скрипач Анар Брамо.
Съемки музыкальной композиции проведены Baku Media Center.
Песню на азербайджанском, русском и английском языках исполнили соответственно заслуженная артистка Севда Алекперзаде, Орхан Джалилов и, проживающая в настоящее время в США, талантливая певица Ульвия Салаева.
В съемках музыкальной композиции участвовал творческий коллектив в составе дирижера Фуада Ибрагимова и мастеров искусств Кенана Баширли, Сахиба Пашазаде, Анастасии Авдеевой, Ниджата Масимова, Наалы Барателиа, вокально-хорового ансамбля "Lumineux" и Бакинского камерного оркестра.
Символ красоты и дивный уголок Карабаха – Шуша все еще находится под оккупацией армянских вооруженных сил. Разграбленные армянами образцы культуры, уничтоженные ими исторические памятники в этом красивейшем городе будут восстановлены. Несравненный Джыдырдюзю вновь станет местом, где соревновались азербайджанские храбрецы, и чудо цветок Хары-бюльбюль вновь будет покорять всех своей необычной и несравненной красотой.
Шуша – это Карабах, а Карабах – это Азербайджан! Шуша родная земля и дорогой город для каждого гражданина Азербайджана, любящего свою Родину и свой народ. Сегодня все с нетерпением ждут дня освобождения Шуши, так же как и других территорий.
Музыкальную композицию на трех языках можно послушать на страницах Baku Media Center в УouTube и других соцсетей:
УouTube
https://www.youtube.com/watch?v=1zm4bpNUOKQ
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(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)