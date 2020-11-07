Возбуждено уголовное дело по факту обстрела Почетного консульства Азербайджана в Харькове - МИД (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Около 02:30 часов ночи 7 ноября из огнестрельного оружия было обстреляно здание Почетного консульства Азербайджана в Харькове. Шесть выстрелов были произведены по входной двери и окнам здания. На тот момент в здании никого не было, поэтому сотрудники Консульства не пострадали. Камеры видеонаблюдения Почетного консульства зафиксировали двух человек.

По факту нападения на здание Консульства полиция Харькова возбудила уголовное дело.

Учитывая, что в последнее время радикальные армянские силы постоянно угрожают диппредставительствам Азербайджана за рубежом, это нападение на Почетное консульство Азербайджана в Харькове должно рассматриваться именно в контексте этих угроз.

«МИД Азербайджана решительно осуждает нападения на азербайджанских дипломатов за рубежом и на членов местной азербайджанской общины радикальных армянских сил, несущие угрожающий характер и представляющие опасность для жизни. Соответствующие структуры Азербайджана будут взаимодействовать с местными правоохранительными структурами в зарубежных странах, чтобы лица, ответственные за подобные преступления, совершаемые против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом, ответили перед законом».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)