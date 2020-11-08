В ходе проекта АМИ TREND - телемоста «Баку-Стамбул» - обсудили двойные стандарты Запада против Азербайджана и Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе телемоста «Баку-Стамбул», являющегося проектом АМИ Trend, азербайджанские и турецкие эксперты обсудили атаки Армении на гражданское население Азербайджана.

В обсуждениях приняли участие главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу и профессор, член правления Ученого совета Исследовательского института «Диалог цивилизаций» Наджие Селин Шеноджак.

Как отметила Шеноджак, под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева азербайджанская армия пишет новую историю, что вызывает чувство гордости у Турции.

Она подчеркнула, что в течение почти 30 лет мировая общественность закрывала глаза на оккупацию Арменией Нагорного Карабаха и еще семи районов Азербайджана.

Шеноджак отметила, что в США, как и во Франции, действует очень сильное армянское лобби.

(Текст: Кямаля Сеидова)