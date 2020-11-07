Армения не прекращает совершать преступления против мирного азербайджанского населения - помощник Президента (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения не прекращает совершать преступления против мирного населения Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В Бардинском районе в результате нападения армян погиб подросток, в Тертерском районе ранено гражданское лицо. Число убитых Арменией мирных жителей продолжает расти, пишет он.

"Еще одна безвинная жертва армянского террора. 16-летний юноша по имени Шахмалы погиб сегодня в Барде в результате целенаправленных и преднамеренных атак Армении на мирных граждан Азербайджана. Барда находится вдали от зоны боевых действий. Необходимости применения военной силы не было", - говорится в публикации помощника Президента Азербайджана.