Президент Ильхам Алиев: Спустя 28 лет в Шуше вновь будет раздаваться азан

БАКУ/ Trend/ - Шуша 28 с половиной лет находилась под оккупацией. Шуше принадлежит особое место в истории Азербайджана. Это наш древний исторический город. Азербайджанцы веками жили, творили и созидали в Шуше. Шуша – жемчужина не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Однако презренный враг, удерживая Шушу под оккупацией, нанес большой удар по нашему культурному наследию, разрушил наши исторические памятники, разрушил и осквернил наши мечети.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Теперь мы вернулись в Шушу. Мы восстановим все наши исторические памятники, отреставрируем все мечети, спустя 28 лет в Шуше вновь будет раздаваться азан. На открытии мечети, построенной по моему указанию в поселке Джоджуг Марджанлы, освобожденном несколько лет назад - после апрельских боев 2016 года, я заявил, что данная мечеть является аналогом Шушинской мечети – по параметрам и архитектурному стилю. Я сказал, что настанет день, когда мы восстановим наши мечети, разрушенные армянскими вандалами в Шуше, и этот день приближается. Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше. Сегодня весь азербайджанский народ с чувством гордости воспринимает эту радостную весть», - сказал глава государства.