Президент Ильхам Алиев: Не будь у нас экономической мощи, одержать эту Победу было бы невозможно

БАКУ/ Trend/ - Мы собираемся с силами, целенаправленно, без устали, несмотря на все давления, собираемся с силами и собрались. Экономическое могущество. Не будь у нас экономической мощи, одержать эту Победу было бы невозможно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«В первую очередь необходимо было обеспечить экономическую независимость, и она была обеспечена. Сегодня Азербайджан ни от кого не зависит в экономическом отношении, ни от какой страны, ни от какой международной финансовой структуры. Мы независимы, и это позволило нам развивать нашу страну, а также укреплять нашу армию. Мы приобретаем на внешних рынках всю необходимую нашей армии военную технику, вооружение. Не будь у нас экономических возможностей, как бы мы могли приобрести все это? Считаю, что, проводя внутри страны успешную политику, мы создали в нашей стране очень редкую для мира модель развития», - отметил Глава государства.