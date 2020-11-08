Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что Карабах – исконная азербайджанская земля

БАКУ/ Trend/ - Мы доказали всему миру, что Карабах – исконная азербайджанская земля. Доказали, что азербайджанский народ веками жил на этих землях. Доказали, что армянское население было переселено на эти земли 200 лет назад, аргументами и фактами представили мировой общественности, как и в каких целях оно было переселено. Мы доказали, что Нагорный Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей, и данный вопрос должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Все ведущие организации мира, все международные организации приняли справедливые резолюции, постановления, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. 4 резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции Движения неприсоединения, резолюции Организации исламского сотрудничества, резолюции Европейского парламента, резолюции и постановления других международных организаций однозначно признали Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Это придало нам дополнительные силы. Если бы мы не сделали этого, то процессы, происходящие сегодня вокруг конфликта, могли создать для нас большие проблемы. За эти годы мы смогли наладить добрые, деловые отношения на основе взаимопонимания со многими странами, многие страны считают Азербайджан стратегическим партнером, это выражение уже находит отражение в международных документах. Нам удалось наладить отношения на основе искренней дружбы, взаимного уважения, взаимного доверия со всеми соседними странами. Если бы мы не сделали этого, то сегодня вокруг конфликта могли происходить совершенно иные процессы», - сказал глава государства.