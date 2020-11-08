Президент Ильхам Алиев: Наши транснациональные проекты создали в регионе совершенно новую картину

БАКУ/ Trend/ - Когда Шуша оказалась под оккупацией, наши основные проблемы заключались в том, что не было армии, а руководство не могло справиться со своими должностными обязанностями. В международной плоскости Азербайджан обострил отношения, можно сказать, со всеми странами. Мы находились, можно сказать, в изолированном состоянии. Но сегодня мы ввергли Армению в состояние изоляции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Наши транснациональные проекты создали в регионе совершенно новую картину. Мы заново составили энергетическую карту, транспортную карту региона. Проекты, реализуемые по нашей инициативе, обеспечивают интересы не только нашего народа, но и многих стран, в том числе стран региона. У нас как двусторонний, так и трехсторонний формат сотрудничества с соседними странами. Все это в значительной степени укрепило международный авторитет Азербайджана. Не будь данных достижений, проблема могла бы остаться в замороженном состоянии», - отметил Президент Ильхам Алиев.