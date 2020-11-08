Президент Ильхам Алиев: Наши земли освобождают лишь азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры. Слава нашим солдатам!

БАКУ/ Trend/ - За эти 17 лет основная часть моей работы была посвящена армейскому строительству с тем, чтобы усилить нашу армию, оснастить ее самым современным оружием. Это была нелегкая задача. Для приобретения такого вооружения одних только материальных средств недостаточно. Необходимо также приложить дипломатические, политические усилия, и мы добились этого.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Сегодня Азербайджан обеспечивает военное оснащение из многих стран. В то же время по моей инициативе в Азербайджане была создана оборонная промышленность. Мы обеспечиваем потребности нашей армии в значительной степени за счет внутреннего производства. В Азербайджане производится продукция военного назначения более 1000 наименований, в том числе самая современная продукция. Вот наша деятельность. Армейское строительство, решение государством материально-бытовых проблем военнослужащих, бытовых проблем военнослужащих, ушедших на пенсию, предоставление им квартир, улучшение условий работы наших военнослужащих. Мы заново отстроили, можно сказать, все наши военные городки, военные базы, они отвечают самым высоким стандартам. Конечно, в первую очередь, боеспособность. Повысилась боеспособность. Военные парады, неоднократно проведенные на площади Азадлыг, продемонстрировали нашу силу всему миру.

Повышение боеспособности является основным фактором в области армейского строительства. Мы используем современное вооружение, технику, уничтожаем технику врага. Наши земли освобождают лишь азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры, именно солдаты, грудью встав на защиту, ничего не страшась, с флагом в руках, с оружием в руках гонят и уничтожают врага. Слава нашим солдатам!» - сказал Глава государства.