С освобождением города Шуша от оккупации! - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - С освобождением древнего города Шуша, колыбели азербайджанской культуры!

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что славный флаг Азербайджана навечно будет развеваться в Шуше.

"Живи счастливо, Азербайджан!" - сказал Чавушоглу.

(Текст: Турал Гараджаев)