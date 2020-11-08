С освобождением города Шуша от оккупации! - Мевлют Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - С освобождением древнего города Шуша, колыбели азербайджанской культуры!
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что славный флаг Азербайджана навечно будет развеваться в Шуше.
"Живи счастливо, Азербайджан!" - сказал Чавушоглу.
(Текст: Турал Гараджаев)
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