Президент Ильхам Алиев: Еще раз склоняю сегодня голову перед памятью наших шехидов

БАКУ/ Trend/ - Дорогие братья и сестры, сегодня я сообщаю эту весть родному народу здесь – на Шехидляр хиябаны. Это не случайно. Это естественно. Еще раз склоняю сегодня голову перед памятью наших шехидов. Я заявляю сегодня, что кровь наших шехидов не остается на земле. Кровь жертв армянского вандализма, жертв Ходжалы не остается на земле. Мы отомстили на поле боя.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Мы никогда не воевали с гражданскими лицами, равно как и в этот раз. Несмотря на то, что презренный враг совершил вероломное убийство 93 мирных граждан, более 400 человек получили ранения. Но я сказал нет, мы – азербайджанцы! Мы отомстим на поле боя, и мы мстим! Мы уничтожили их армию, уничтожили, уничтожаем и будем уничтожать их технику. Гоним врага и будем гнать!» - отметил глава государства.