Бесконечная благодарность Победоносному Верховному Главнокомандующему за дарование нашему народу освобождения города Шуша - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Бесконечная благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Победоносному Верховному Главнокомандующему за дарование нашему народу освобождения города Шуша.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Да здравствует Верховный Главнокомандующий, да здравствует Азербайджан! Карабах - это Азербайджан! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Ниспошлет исцеление раненым солдатам и офицерам!", - написал Хикмет Гаджиев.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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Бесконечная благодарность Победоносному Верховному Главнокомандующему за дарование нашему народу освобождения города Шуша - Хикмет Гаджиев
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