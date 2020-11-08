Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армении

БАКУ /Trend/ - Временно исполняющий обязанности главы Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Армену Саркисяну с соответствующим предложением. Указом президента Микаел Амбарцумян был снят с должности как замдиректора СНБ, так и исполняющего обязанности директора СНБ.

Другим указом президента Саркисяна директором Службы национальной безопасности Армении назначен Армен Абазян.

Отметим, что это уже четвертый раз с 2018 года, когда глава СНБ освобождается от занимаемой должности. Микаел Амбарцумян был назначен исполняющим обязанности директора СНБ восьмого октября, после увольнения Аргишти Кярамяна. До них на этой должности проработали Артур Ванесян и Эдуард Мартиросян.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)