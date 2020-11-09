Освобождению Шуши радуются все мусульмане - иранский депутат

БАКУ /Trend/ - Освобождению азербайджанской армией Шуши радуются все мусульмане.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат парламента Ирана Вали Эсмаили.

Он пожелал скорейшего освобождения и других оккупированных территорий Азербайджана.

"Азербайджан освобождает свои территории в соответствии с четырьмя резолюциями СБ ООН", - добавил Эсмаили.

Иранский депутат особо отметил в этом контексте заявление религиозного лидера Ирана Сейеда Али Хаменеи о необходимости вывода Арменией своих ВС с территорий Азербайджана.

"В Иране рады освобождению Шуши. Отрадно, что по прошествии длительного времени там вновь прозвучит азан, чему будут рады все мусульмане", - сказал Эсмаили.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)