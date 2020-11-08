Президент Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и национальной обороны Турции (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу и министра национальной обороны Хулуси Акара.

Как сообщает Trend, приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Добро пожаловать, дорогие гости.

Как вам известно, сегодня очень важный исторический день для нашего народа. День освобождения города Шуша. То, что в такой день вы находитесь вместе с нами, имеет особое значение. Это – очередной пример братства, очередное проявление братства. Мы, как всегда, находимся вместе и в радостные, и в тяжелые дни. Это событие еще раз показывает насколько близки наши народы друг другу, насколько родными друг другу являются Турция и Азербайджан.

Президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, в течение последнего месяца и даже больше месяца неоднократно демонстрировал поддержку Азербайджану, оказывая своими открытыми высказываниями политическую, моральную поддержку, придавал нам дополнительные силы. В то же время, вы – уважаемый министр обороны, другие наши братья неоднократно отмечали, что находитесь рядом с Азербайджаном. Вы подчеркивали, что Турция находится рядом с Азербайджаном. Конечно, эти заявления, политическая и моральная поддержка сыграли важную роль и для урегулирования конфликта.

Освобождение наших городов и сел от оккупации, освобождение сегодня древнего азербайджанского города Шуша, конечно, является большим историческим событием. Нас очень радует, что вы прибыли в Азербайджан, чтобы вместе с нами вживую отметить это событие.

Хочу еще раз выразить вам глубокую признательность. За это время весь мир, все, кто любят и не любят нас, еще раз убедились в нерушимости и вечности нашего единства. Это так и будет продолжаться. Еще раз выражаю вам признательность и говорю “Добро пожаловать!”.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал:

-Господин Президент, мы глубоко признательны за то, что Вы нас приняли. Нам всегда очень приятно находиться в Баку и на Вашем приеме. Но сегодня мы особенно рады, так как героическая Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Вашего превосходительства освободила от армянской оккупации древний город Шуша. От всей души поздравляем доблестную Азербайджанскую армию, Вас как Верховного главнокомандующего и, особенно, братский азербайджанский народ, который в эти трудные дни, несмотря на сброшенные Арменией ракеты, выдержал все испытания и стоит за Верховным главнокомандующим и его героической армией.

Хочу также передать приветствия нашего уважаемого Президента. Нам особенно приятно находиться в Баку в такой знаменательный день – День флага.

Благодарим за то, что приняли нас. Еще раз поздравляем, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев:

-Большое спасибо. Передайте и мои приветствия моему дорогому брату, уважаемому Президенту. Как вам известно, мы постоянно находимся в контакте, вот и вчера говорили по телефону. То есть, мы постоянно на связи, и эти личные связи, дружеские и братские связи между нами оказывают позитивное влияние и на связи между нашими странами. Еще раз благодарю.