Взятие города Шуша имеет очень важное геостратегическое значение - грузинский эксперт

Политика 8 ноября 2020 21:10 (UTC+04:00)
Взятие города Шуша имеет очень важное геостратегическое значение - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Взятие города Шуша имеет очень важное геостратегическое значение, сказал Trend в субботу президент "Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа" Гурам Мархулия.

Эксперт от души поздравил весь азербайджанский народ с освобождением города Шуша.
"Наконец беженцы Азербайджана смогут вернуться в свои родные края,"- отмечает Мархулия.

По словам эксперта, до полного освобождения Нагорного Карабаха осталось совсем мало. "Еще немного терпения, и территориальная целостность Азербайджана будет полностью восстановлена,"- сказал он.

По его словам, Шуша имеет очень важное геостратегическое значение.
"Через Шушу проходит Лачинский коридор. Со времен первой Карабахской войны его называли "дорогой жизни" для Карабаха. Эта победа очень важна, потому что от Шуши до Ханкенди - рукой подать,"- подытожил эксперт.

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