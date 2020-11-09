Освобождение Шуши является большой победой и с морально-психологической точки зрения - депутат

БАКУ /Trend/ - Освобождение Шуши от армянской оккупации является большой победой и с морально-психологической точки зрения.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Депутат отметила, что весть об освобождении Шуши, объявленная вчера Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, подарила азербайджанскому народу огромную радость, и была с большой гордостью воспринята и отмечена не только в Азербайджане, но и соотечественниками во всем мире.

"Освобождение Шуши от 28-летней армянской оккупации имеет большое значение не только со стратегической и военной, но и с культурной, духовной и исторической точек зрения, поскольку Шуша также является колыбелью культуры нашего народа, занимая особое место в сердцах азербайджанцев", - сказала Гасанова.

Она отметила, что дата 8 ноября золотыми буквами вписана в историю Азербайджана: "Оккупанты пытались удержать Шушу, и в этих целях сконцентрировали в городе все свои резервы. Они также считали, что смогут удержать город благодаря его особому расположению на горной возвышенности. Однако наша победоносная армия развеяла эти надежды армян, и нанесла им тяжелое поражение. И это был тяжелый удар для противника не только в военном, но и в морально-психологическом плане. Освобождение Шуши вызвало большое напряжение и хаос в армянском обществе и армии. И у Армении уже нет другого выбора, кроме как согласиться на условие Азербайджана и покинуть остальные наши оккупированные территории, иначе она понесет еще более тяжелые потери".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)