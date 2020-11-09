Украина понимает чувства братского азербайджанского народа, отстаивающего территориальную целостность своей страны - посол

БАКУ /Trend/ - Украина очень хорошо понимает чувства братского азербайджанского народа, отстаивающего суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Об этом, как передает в понедельник Trend, говорится в поздравительном сообщении по случаю Дня Государственного флага Азербайджана посла Украины в стране Владислава Каневского.

«Сердечно и искренне поздравляю Азербайджан с Днем Государственного флага!» - написал он в своем аккаунте в Twitter.

(Автор: Наргиз Садыхова)