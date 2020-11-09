Президент Ильхам Алиев: Мы будем мстить на поле боя

БАКУ /Trend/ - Мы будем мстить на поле боя.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Мы не армяне. Они провели этническую чистку против нас. Они изгнали из Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов всех азербайджанцев. В результате осуществленной Арменией политики этнической чистки у нас один миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Однако мы не будем вести себя так же. Мы не станем мстить. Даже когда они разбомбили Гянджу, Барду, другие города и убили 92 человека, гражданских лиц, я неоднократно говорил, что мы будем мстить на поле боя. Учитывая эту официальную позицию, проживание в Азербайджане тысяч армян и отсутствие всякой этнической чистки в отношении их, почему же мы должны сделать это там?» - сказал глава государства.