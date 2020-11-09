Президент Ильхам Алиев: Сестра бывшего министра обороны Армении живет в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Сестра бывшего министра обороны Армении Арутюняна живет в Азербайджане. Если хотите, мы можем организовать встречу с ней.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.
«Здесь проживает много армян, и мы знаем, что они армяне. Кстати, могу вам сказать, и многим следует знать об этом. Сестра бывшего министра обороны Армении Арутюняна живет в Азербайджане. Если хотите, мы можем организовать встречу с ней», - сказал глава государства.
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