Президент Ильхам Алиев: Сестра бывшего министра обороны Армении живет в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сестра бывшего министра обороны Армении Арутюняна живет в Азербайджане. Если хотите, мы можем организовать встречу с ней.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Здесь проживает много армян, и мы знаем, что они армяне. Кстати, могу вам сказать, и многим следует знать об этом. Сестра бывшего министра обороны Армении Арутюняна живет в Азербайджане. Если хотите, мы можем организовать встречу с ней», - сказал глава государства.