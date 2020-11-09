Президент Ильхам Алиев: За эти 40 дней я, может быть, дал 30 интервью. Все они были очень агрессивными, будто это не интервью, а обвинение

БАКУ/Trend/ - Мы внимательно следим за западными медиа, и за эти 40 дней я, может быть, дал 30 интервью. Все они были очень агрессивными, будто это не интервью, а обвинение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«На армянской стороне ничего не происходит. Никто не спрашивает у Пашиняна, почему он нанес удар по Гяндже баллистическими ракетами. Почему он убил 92 человека? Почему он совершил атаку на похоронную процессию в Тертере? Почему они для нападения на Барду, в результате которого погиб 21 человек, еще 70 получили ранения, использовали кассетные бомбы «Смерч»? Никто у него не спрашивает. Никто не спрашивает у него, откуда он приобретает оружие? Нападают только на нас. Международные медиа очерняют только Азербайджан. Поэтому ваш ВВС, ваши так называемые коллеги стали «свидетелями» этих событий там. Я не верю в это»,- сказал Президент Ильхам Алиев.